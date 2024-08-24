Підрозділи ВМС влаштували великий вибух на Кінбурнській косі: з'явилося відео

ВМС ЗСу знищили російський склад боєкомплектів та 120 мм міномет.
Підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України влаштували великий вибух на Кінбурнській косі, вони знищили російський склад боєкомплектів та 120 мм міномет.
Відео бойової роботи ВМС України оприлюднили 24 серпня.
"Підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України привітали окупантів з Днем Незалежності України на Кінбурнській косі", — прокоментували захисники України.
⚓️Підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України привітали окупантів з Днем Незалежності України на Кінбурнській косіОпубліковано ВМС ЗС України Субота, 24 серпня 2024 р.
Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли, хто вдарив по складу боєприпасів у Воронезькій області.
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