Повітряна тривога знову охопила Україну: що відомо

Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги — негайно прямуйте до укриття.
Частину Україну ввечері 24 серпня охопила повітряна тривога.
Як повідомили в Повітряних силах, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій. Сирена лунає в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.
Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги — негайно прямуйте до укриття і перебувайте там до “відбою”.
Нагадаємо, Росія вдарила по Запорізькій області: поранені співробітники ДСНС.
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