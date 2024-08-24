Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога знову охопила Україну: що відомо

Повітряна тривога знову охопила Україну: що відомо

Повітряна тривога в Україні / Фото: ТСН.ua

Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги — негайно прямуйте до укриття.

Частину Україну ввечері 24 серпня охопила повітряна тривога

Як повідомили в Повітряних силах, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій. Сирена лунає в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.

Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги — негайно прямуйте до укриття і перебувайте там до “відбою”.

Нагадаємо, Росія вдарила по Запорізькій області: поранені співробітники ДСНС.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація