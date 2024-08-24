Повітряна тривога знову охопила Україну: що відомо

Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги — негайно прямуйте до укриття.

Частину Україну ввечері 24 серпня охопила повітряна тривога.

Як повідомили в Повітряних силах, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій. Сирена лунає в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.

Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги — негайно прямуйте до укриття і перебувайте там до “відбою”.

Нагадаємо, Росія вдарила по Запорізькій області: поранені співробітники ДСНС.

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