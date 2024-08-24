У Сумах пролунали вибухи: що відомо

Сумська МВА повідомляє, що спрацювала ППО

Вдень у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це заявили очевидці та моніторингові канали.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив про роботу ППО.

Нагадаємо, протягом минулої доби загарбники здійснили 87 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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