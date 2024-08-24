В Сумах раздались взрывы: что известно

Сумская МВА сообщает, что сработала ПВО

Днем в Сумах раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом заявили очевидцы и мониторинговые каналы.

Начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко сообщил о работе ПВО.

Напомним, за прошедшие сутки захватчики совершили 87 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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