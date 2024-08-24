Повітряна тривога охопила частину України: що відомо

Негайно прямуйте до укриття і залишайтеся там до сигналу відбою тривоги.

Повітряна тривога охопила частину України близько 18:00 в суботу, 24 серпня.

Як повідомляють Повітряні сили, загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Сирена лунає на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, Вінничині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Черкащині та Харківщині.

Повітряна тривога в Україні / Фото: alerts.in.ua

Негайно прямуйте до укриття і залишайтеся там до сигналу відбою тривоги.

Нагадаємо, російська армія знищила краєзнавчий музей у Гуляйполі, що в Запорізькій області. Будівля вигоріла вщент.

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