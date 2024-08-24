Виграв 161 млн і не встиг їх витратити за життя: якими були останні роки переможця лотереї

Вісім років Колін Вейр та його дружина Кріс витрачали гроші на благодійність та розкішне життя.

Шотландець Колін Вейр, телеоператор на пенсії з Ейршира, влітку 2011 року виграв найбільший на той час приз у лотерею EuroMillions – понад 161,5 млн фунтів стерлінгів. На відміну від багатьох інших переможців лотерей, Колін разом зі своєю дружиною Кріс, колишньою медсестрою, сприйняли своє раптове багатство свідомо і почали витрачати гроші на благодійність та здійснення мрій.

Про це пише Daily Star.

Впродовж восьми років, аж до самої смерті Коліна у грудні 2019 році, подружжя витрачало на благодійність та "маленькі радощі" по 100 тисяч фунтів на тиждень, яких виявилось достатньо для всього, чого їм хотілось. Таким чином, на момент своєї смерті Колін витратив менше ніж чверть свого виграшу – приблизно 40 мільйонів фунтів.

За останні вісім років свого життя Вейр придбав кілька розкішних автівок, підтримував улюблений футбольний клуб та спонсорував політичний рух за незалежність Шотландії.

Колін був затятим уболівальником футбольної команди з Глазго "Партік Тистл", тому постійно робив пожертви на потреби клубу. Він також придбав для улюбленої команди новий молодіжний тренувальний центр, який пара назвала на свою честь.

Пізніше, у 2016 році, Колін передав клубу ще мільйон фунтів, а той на знак подяки офіційно назвав головну трибуну на своєму стадіону Firhill "трибуною Коліна Вейра". За місяць до своєї смерті Вейр викупив контрольний пакет акцій клуба і збирався передати їх громаді, аби клуб був національним статком.

Допомога футбольному клубу була не єдиним благодійним починанням Коліна. Якось цей шотландець сплатив протез ноги для підлітка і заснував центр вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів для місцевих дітей, щоб вони могли займатися спортом та іншими видами діяльності.

Оскільки Кріс і Колін були прихильниками Шотландської національної партії і ідеї незалежної Шотландії, вони стали чи не найбільшими донорами ШНП, якою на той час керувала Нікола Стерджен, пожертвувавши на політику понад 3 млн фунтів за кілька років.

За вісім років свого багатого життя Колін придбав кілька автомобілів:

вінтажний Bentley Arnage вартістю 10 000 фунтів;

позашляховик Jaguar F-Pace за 28 250 фунтів;

Mercedes Benz E Class Estate, який коштував 24 000 фунтів;

мінівен Mercedes Benz V Class 2019 року випуску за 35 000 фунтів.

За півтора року до смерті, влітку 2018 року, Колін розлучився з Кріс після 38 років подружнього життя. Пара дала один коментар пресі, заявивши, що вони вже деякий час не живуть разом і вирішили "розійтися полюбовно".

Після цього Колін придбав п'ятикімнатний будинок на березі моря в Ейрі за понад мільйон фунтів стерлінгів. За інформацією з його заповіту, він зібрав у своєму будинку меблів, ювелірних виробів і творів мистецтва на суму у 212 000 фунтів стерлінгів.

Колін Вейр помер у віці 71 року після нетривалої хвороби. На його поминки родина витратила мільйон фунтів: присутніх пригощали шампанським, яке коштувало 340 фунтів за пляшку, а на обід подавали лобстерів та трюфельний суп.

Нагадаємо, жінка розповіла про "жахливе життя" після того, як її батько виграв у лотерею 17 млн доларів. Вона пригадала, що її колишні знайомі без причин ображали її, а усілякі шахраї намагалися виманити гроші у її родини.

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