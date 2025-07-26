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- Украина
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В Черновцах учитель "минировал" школы и детсады
Свой поступок мужчина объяснил желанием перейти на дистанционную учебу. Теперь его ждет наказание.
26-летний педагог на протяжении нескольких месяцев терроризировал школы и детские сады Черновцов ложными сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах.
Об этом говорится в сообщении полиции Черновцов.
По данным правоохранителей, учитель, местный житель Черновцов, по электронной почте посылал ложные сообщения о заминировании учебных заведений в областном центре. Таким образом, он создавал панику и срывал учебный процесс.
«После каждого такого письма в школах и садах были вынуждены приостанавливать учебу, эвакуировать детей и педагогов, пока взрывотехники и кинологи проверяли», — говорится в сообщении ведомства.
Свои действия во время суда мужчина объяснил тем, что хотел, чтобы школы перешли на дистанционную учебу.
Прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры доказали вину мужчины в заведомо ложном информировании о подготовке взрыва (ст. 259 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.
Напомним, в Черкасской области СБУ разоблачила сеть псевдоминирований, которую координировали с территории России. Как выяснилось, студент-первокурсник одного из местных колледжей выполнял заказы по минированию.