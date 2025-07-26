У Чернівцях вчитель "мінував" школи та дитсадки

Зловмисника затримано / © ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

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26-річний педагог упродовж кількох місяців тероризував школи та дитячі садки Чернівців неправдивими повідомленнями про нібито закладені вибухові пристрої.

Про це йдеться у повідомленні поліції Чернівців.

За даними правоохоронців, учитель, місцевий мешканець Чернівців, електронною поштою надсилав неправдиві повідомлення про замінування навчальних закладів в обласному центрі. Таким чином, він створював паніку та зривав навчальний процес.

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«Після кожного такого листа у школах і садочках були змушені призупиняти навчання, евакуювати дітей та освітян, доки вибухотехніки й кінологи здійснювали перевірку», — йдеться у повідомленні відомства.

Свої дії під час суду чоловік пояснив тим, що хотів, аби школи перейшли на дистанційне навчання.

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури довели провину чоловіка у завідомо неправдивому інформуванні про підготовку вибуху (ст. 259 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з території Росії. Як з’ясувалося, студент-першокурсник одного з місцевих коледжів виконував замовлення щодо мінування.

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