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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
543
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Чи отримає Україна ще один комплекс Patriot від Румунії - деталі

Бухарест поки не розглядає можливість передати ще одну систему Patriot Україні, хоча запевняє у подальшій підтримці.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Patriot

Patriot

Румунія і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі проти російської агресії, зокрема у військовій сфері, проте питання передачі ще одного комплексу протиповітряної оборони Patriot наразі офіційно не розглядається.

Про це заявив президент Нікушор Дан під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом у Зальцбурзі, передає Digi24.

«Що стосується підтримки Румунії для України — вона триватиме, включно з військовою допомогою. Але наразі не йдеться про те, щоб надати ще одну систему Patriot», — наголосив Нікушор Дан, відповідаючи на питання журналістів.

Раніше Румунія вже передала Україні один з чотирьох отриманих систем Patriot — це сталося у вересні 2024 року. Президент України Володимир Зеленський тоді підкреслював, що це рішення допоможе зміцнити безпеку країни й усього регіону.

Загалом Румунія уклала контракт на постачання семи систем Patriot загальною вартістю понад 3,9 мільярда доларів. Три з них планують передати з 2027 року. Інші чотири вже доставлені, одна з яких передана Україні.

У свою чергу, українська сторона заявила про підтвердження отримання трьох Patriot від міжнародних партнерів і веде перемовини щодо ще семи.

Patriot — це система ППО великої дальності, розроблена для знищення високоточних повітряних загроз: балістичних і крилатих ракет, а також винищувачів. В Україні вона вже неодноразово довела свою ефективність — системи збивали російські ракети «Кинджал» і літаки Су-34.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перша батарея зенітно-ракетного комплексу Patriot, яку було обіцяно у межах нового пакета допомоги від президента США Дональда Трампа, вже надійшла до України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
543
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