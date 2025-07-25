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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Patriot для України: Зеленський зробив важливу заяву

Україна працює з партнерами, щоб якомога швидше купити Patriot. Зі слів президента України, є запит на 10 таких систем ППО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна готова купити десять систем протиповітряної оборони Patriot, щоб захистити міста від російський атак.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«У нас запит на 10. Те, що я публічно говорив. Ми наразі з партнерами працюємо над тим, щоб забезпечити ці 10. Ракети у нас є. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, передаватиме нам системи, продаватиме. Наше завдання — знайти гроші на всі 10 систем. Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами», — уточнив він.

Також президент сказав, скільки Patriot ми вже маємо.

«Три. Офіційно я отримав підтвердження від Німеччини на дві системи, Норвегія — одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами», — додав він.

Нагадаємо, Зеленський раніше заявив, що Німеччина готова оплатити постачання двох систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot для Збройних сил України, а ще одну систему готова профінансувати Норвегія.

11 травня Конгрес США схвалив дозвіл на експорт від Німеччини до України 125 артилерійських далекобійних боєприпасів та 100 ракет для комплексів ППО Patriot.

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