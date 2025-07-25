Росіяни / © Associated Press

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Депутати Держдуми Росії розглядають пропозицію про те, аби вносити неодружених чоловіків, які не намагаються створити сім’ю, до «чорного списку МВС». Пропонується відправляти таких чоловіків на виправні роботи або на війну.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

В українській СЗР зазначили, що демографічна криза в Росії створила серйозну загрозу для країни-агресорки. Ця криза не лише підриває економічну стабільність РФ, але й штовхає владу до радикальних і суперечливих заходів для вирішення соціальних проблем.

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«Зокрема депутати госдуми розглядають пропозицію „активістів“ вносити неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, до так званого „чорного списку МВС“ і карати їх виправними роботами або відправленням на війну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців«, — йдеться в повідомленні розвідки.

Там зазначили, що ситуацію погіршує і провальна міграційна політика Росії. У ліквідації дефіциту робочої сили Москва є залежною від трудових мігрантів із Центральної Азії та інших регіонів. Водночас агресорка прагне використовувати цих мігрантів для поповнення своєї армії у війні проти України. Проблему ускладнюють відсутність ефективної інтеграційної політики, зростання ксенофобії та дискримінація.

У розвідці також зазначили, що росіяни залучають неповнолітніх до роботи у військово-промисловому комплексі. Діти виготовляють безпілотники для війни проти України.

«Такі практики свідчать про деградацію соціальних стандартів і пріоритетів держави, яка вдається до примусу й репресій та ставить військові цілі вище добробуту своїх громадян», — вказали у СЗР.

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Нагадаємо, раніше в липні міністр праці Росії Антон Котяков попередив президента Володимира Путіна, що через демографічну кризу до 2030 року у державі може не вистачати до 3 млн робочих рук.

А видання The Conversation повідомило, що Кремль пропонує виплати дівчатам-підліткам за народження дітей. Це вказує на високий пріоритет, який Росія надає збільшенню народжуваності.