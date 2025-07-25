Россияне / © Associated Press

Реклама

Депутаты Госдумы России рассматривают предложение о том, чтобы вносить неженатых мужчин, которые не пытаются создать семью, в «черный список МВД». Предлагается отправлять таких мужчин на исправительные работы или на войну.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

В украинской СВР отметили, что демографический кризис в России создал серьезную угрозу для страны-агрессора. Этот кризис не только подрывает экономическую стабильность РФ, но и толкает власть к радикальным и противоречивым мерам для решения социальных проблем.

Реклама

«В частности депутаты госдумы рассматривают предложение „активистов“ вносить холостых мужчин, которые не делают попыток создать семью, в так называемый „черный список МВД“ и наказывать их исправительными работами или отправкой на войну, если не будет свиданий в течение трех месяцев», — говорится в сообщении разведки.

Там отметили, что ситуацию ухудшает и провальная миграционная политика России. В ликвидации дефицита рабочей силы Москва зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и других регионов. В то же время агрессор стремится использовать этих мигрантов для пополнения своей армии в войне против Украины. Проблему осложняют отсутствие эффективной интеграционной политики, рост ксенофобии и дискриминация.

В разведке также отметили, что россияне привлекают несовершеннолетних к работе в военно-промышленном комплексе. Дети изготавливают беспилотники для войны против Украины.

«Такие практики свидетельствуют о деградации социальных стандартов и приоритетов государства, которое прибегает к принуждению и репрессиям и ставит военные цели выше благосостояния своих граждан», — указали в СВР.

Реклама

Напомним, ранее в июле министр труда России Антон Котяков предупредил президента Владимира Путина, что из-за демографического кризиса к 2030 году в государстве может не хватать до 3 млн рабочих рук.

А издание The Conversation сообщило, что Кремль предлагает выплаты девушкам-подросткам за рождение детей. Это указывает на высокий приоритет, который Россия придает увеличению рождаемости.