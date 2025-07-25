Амеба, поедающая мозг: ребенок умер после купания в популярном озере

Погибший мальчик / © Facebook

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В Южной Каролине, США, трагедией завершилось купание 12-летнего Джейсена Карра в озере Мюррей — популярном месте отдыха местных жителей.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Мальчик посетил озеро Мюррей вблизи города Колумбия — популярную зону отдыха и заболел первичным амебным менингоэнцефалитом — инфекцией, вызванной Naegleria fowleri, известной как «амеба, поедающая мозг».

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Через несколько дней после купания, 7 июля, Джейсену поставили диагноз — первичный амебный менингоэнцефалит. Его вызывает Naegleria fowleri — одноклеточный организм, который встречается в теплой пресной воде. Инфекция попадает в организм через нос, а дальше поражает головной мозг, вызывая тяжелое воспаление. По словам врачей, заболевание развивается стремительно и в большинстве случаев заканчивается смертью.

Джейсена госпитализировали в детскую больницу Prisma Health, однако спасти мальчика не удалось. Его семья подтвердила смерть в заявлении, обнародованном адвокатом Тайлером Бейли. Он отметил, что близкие благодарны врачам за поддержку, но имеют много вопросов относительно обстоятельств трагедии и хотят не допустить повторения подобного с другими детьми.

Департамент здравоохранения Южной Каролины подтвердил, что вероятное заражение произошло именно в озере Мюррей. Ведомство также отметило, что амеба естественно присутствует в большинстве теплых пресноводных водоемов, но заражение людей происходит крайне редко.

Статистика Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) свидетельствует: с 1962 до 2023 года зафиксировано 164 случая заражения Naegleria fowleri, из которых только 4 пациента выжили. В штате Южная Каролина нынешний случай — первый с 2016 года.

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Специалисты отмечают, что Naegleria fowleri убивает примерно 97% инфицированных. Первые симптомы — головная боль, тошнота, рвота, а затем — нарушение сознания, скованная шея, судороги и кома. Эффективных методов лечения пока не существует.

Несмотря на исключительную редкость инфекции, ученые и эпидемиологи предупреждают, что с глобальным потеплением риски инфицирования растут, ведь теплые воды создают идеальные условия для развития Naegleria fowleri.

Напомним, летом 2024 года индийский подросток стал девятым человеком в мире, которому удалось выжить после заражения редкой инфекцией головного мозга, которую вызывает амеба.

Недавно в штате Техас 71-летняя женщина умерла от первичного амебного менингоэнцефалита (ПАМ) после того, как несколько раз промыла нос некипяченой водой из водопровода автофургона. Возбудителем стала Naegleria fowleri — микроскопическая амеба, которая проникает в мозг через носовую полость и «ест» его ткани.

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Случаи заражения амебой фиксировались и в Европе, в частности в Словакии от ПАМ умер 11-летний мальчик. Вероятно, он заразился в термальном бассейне, но результаты анализов воды еще неизвестны.