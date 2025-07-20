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"Синдром Лазаря": мужчину признали умершим, но через полчаса он позвал своих дочерей
Парамедики пытались реанимировать пациента, констатировав две остановки сердца подряд.
Редкий «синдром Лазаря» зафиксировали итальянские медики в Тарквинии, где у 78-летнего мужчины возобновилось сердцебиение через 30 минут после того, как его признали умершим.
Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.
К пожилому мужчине ливийского происхождения вызвали скорую помощь, когда ему внезапно стало плохо прошлой ночью.
Парамедики пыталась реанимировать его после двух остановок сердца, произошедших подряд, и вызвали авиацию скорой помощи, чтобы как можно скорее доставить его в больницу.
Однако реанимационные меры были безуспешными, парамедики констатировали смерть мужчины, а авиацию скорой помощи отозвали обратно на базу.
Невероятная вещь произошла почти через 30 минут: мужчина, который остался в машине скорой помощи в ожидании катафалка, внезапно открыл глаза и, встав, спросил о своих дочерях.
По словам врачей, «воскрешение» на самом деле связано с очень редким явлением, известным как «синдром Лазаря»: внезапное возвращение жизненно-важных функций, спонтанная реанимация. Свое название синдром получил в честь библейского эпизода о воскрешении Иисусом Лазаря.
Мужчина, который вернулся к жизни через полчаса после «смерти», сейчас госпитализирован для обследований. Сообщается, что его состояние стабильное.
Напомним, ранее 88-летняя женщина в Чехии, которую медики признали умершей, неожиданно «ожила», когда ее тело положили в гроб.