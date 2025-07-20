"Синдром Лазаря": мужчину признали умершим, но через полчаса он позвал своих дочерей

Пациент в парикмахерской. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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Редкий «синдром Лазаря» зафиксировали итальянские медики в Тарквинии, где у 78-летнего мужчины возобновилось сердцебиение через 30 минут после того, как его признали умершим.

Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

К пожилому мужчине ливийского происхождения вызвали скорую помощь, когда ему внезапно стало плохо прошлой ночью.

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Парамедики пыталась реанимировать его после двух остановок сердца, произошедших подряд, и вызвали авиацию скорой помощи, чтобы как можно скорее доставить его в больницу.

Однако реанимационные меры были безуспешными, парамедики констатировали смерть мужчины, а авиацию скорой помощи отозвали обратно на базу.

Невероятная вещь произошла почти через 30 минут: мужчина, который остался в машине скорой помощи в ожидании катафалка, внезапно открыл глаза и, встав, спросил о своих дочерях.

По словам врачей, «воскрешение» на самом деле связано с очень редким явлением, известным как «синдром Лазаря»: внезапное возвращение жизненно-важных функций, спонтанная реанимация. Свое название синдром получил в честь библейского эпизода о воскрешении Иисусом Лазаря.

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Мужчина, который вернулся к жизни через полчаса после «смерти», сейчас госпитализирован для обследований. Сообщается, что его состояние стабильное.

Напомним, ранее 88-летняя женщина в Чехии, которую медики признали умершей, неожиданно «ожила», когда ее тело положили в гроб.