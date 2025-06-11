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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Женщине стало плохо и она проснулась в собственном гробу: что было потом

В Чехии женщина внезапно «ожила» в собственном гробу.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Живую женщину признали мертвой и положили в гроб

Живую женщину признали мертвой и положили в гроб / © Freepik

В Чехии произошла жуткая история: медики заявили, что 88-летняя женщина умерла, однако когда приехала ритуальная служба и положила тело в гроб, то «покойница» в конце концов ожила. Однако через несколько дней чешка умерла.

Об этом пишет чешское издание blesk.cz

Чешские СМИ сообщили о драматическом случае, произошедшем в начале июня. Пожилой мужчина из Пльзени в Чехии вызвал скорую помощь для своей жены, сказав, что женщина «не двигается, не дышит». Прибывшие на место происшествия службы констатировали смерть пожилой женщины. Никаких попыток реанимировать 88-летнюю женщину не предпринималось.

В квартиру женщины вызвали похоронную компанию, работники которой положили ее в гроб. По словам мужа женщины, когда выносили тело, работники похоронной компании с удивлением увидели, что женщина дышит.

Снова вызвали скорую помощь, которая доставила пенсионерку в больницу в критическом состоянии. 88-летняя женщина умерла через несколько дней.

Дело расследуют чешские службы. Коронер, который ошибочно объявил женщину мертвой, может столкнуться с юридическими последствиями. Полиция ведет расследование по факту неоказания помощи. Врача также уволили с работы. Ее работодатель, частная компания «1 Koronerská sro», разорвала с ней контракт. Семья умершей женщины также получила официальные извинения.

Напомним, в Чехии учительница рассказывала ученикам о «нацистах в Украине»

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Дата публикации
Количество просмотров
325
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