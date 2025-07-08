В Италии найдено тело пропавшей украинской студентки: версия следствия

полиция Италии обнаружила тело пропавшей украинской студентки

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В Италии без признаков жизни обнаружили 18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву, пропавшую на прошлой неделе на юге страны. Тело девушки, повешенное на дереве, нашли примерно в километре от туристического поселка в Каровиньо (провинция Бриндизи), где она проходила стажировку в рамках европейского университетского проекта.

Об этом сообщило итальянское издание La Stampa.

Основной версией следствия является самоубийство, однако будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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Обстоятельства исчезновения и обнаружения тела

Мария Бугаева, студентка из Украины, которая училась в университете Братиславы, прибыла в итальянскую Апулию для прохождения стажировки в туристическом поселке Meditur. Последний раз ее видели в пятницу, 4 июля, после чего она исчезла.

Об исчезновении девушки полиция узнала утром субботы после того, как она не вернулась на ночлег в гостиницу, где стажировалась. К поискам привлекли кинологические подразделения, обнаружившие тело девушки в лесной зоне, на старой парковке Торре Гуачето.

Тело было найдено повешенным на дереве с помощью простыни, что привело следствие к мысли о самоубийстве. По данным стражей порядка, перед исчезновением девушка сделала денежный перевод брату и оставила свой мобильный телефон в комнате.

Причины и дальнейшее расследование

Стажировка Марии должна была закончиться в воскресенье, 6 июля, и, по имеющейся информации, незадолго до исчезновения ей подтвердили, что она не сможет продлить проект. Девушку описывали как спокойную и заинтересованную в своей работе.

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Расследование продолжается, чтобы проверить, был ли это добровольный поступок, имело ли место подстрекательство или другие обстоятельства.

Напомним, в Италии произошло жуткое ДТП, в котором погибла 21-летняя беженка из Украины. На скорости более 250 км/ч авто врезалось в дерево, ни один из пассажиров не выжил.