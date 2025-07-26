Трамп похвастался, что помирил еще две страны

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В субботу, 26 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что страны Юго-Восточной Азии Камбоджа и Таиланд, между которыми возник вооруженный конфликт на границе, уже хотят прекратить боевые действия.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, у него состоялся по этому поводу «хороший разговор» с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда.

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«Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира», — написал президент США.

Как ранее сообщалось, ситуация на границе между Камбоджей и Таиландом обострилась после инцидента, когда тайский военный серьезно пострадал от взрыва мины. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в повторном минировании территории.

23 июля Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи и объявил высылку камбоджийских дипломатов.

24 июля армия Таиланда нанесла удары истребителями F-16 по военным объектам Камбоджи. Камбоджа заявила о вторжении на территорию страны и предупредила о «жестком ответе».

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В результате обстрелов погибли по меньшей мере 8 гражданских граждан Таиланда, среди раненых — семеро военнослужащих и трое мирных жителей.

Напомним, 10 мая этого года президент США Дональд Трамп заявил, что при его посредничестве Индия и Пакистан, между которыми возник вооруженный конфликт, согласились на прекращение огня