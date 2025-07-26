Трампу не стоит подвергаться ядерному шантажу РФ: западные аналитики разоблачили блеф Путина

Почему Трампу нельзя подвергаться ядерному шантажу России / © ТСН.ua

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После того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона и союзников по НАТО поставить Украине новое вооружение, Кремль ответил ядерными угрозами. Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что «ядерная доктрина России остается в силе» русской психологической войны, направленной на сдерживание США.

Об этом пишут авторы материала в nationalreview.

«В российской военной доктрине ядерное оружие рассматривается как инструмент когнитивного воздействия. Еще со времен холодной войны Москва развивала концепцию рефлексивного контроля — влияния на принятие решений противника путем информационных манипуляций, которые создают ложное представление о ядерном балансе», — говорится в материале.

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В прошлом, 2024 году Россия якобы изменила свою ядерную доктрину, согласно которой любой удар по ней от неядерного государства при поддержке ядерного государства может считаться общей атакой — и, соответственно, поводом для ответного ядерного удара.

Сейчас Москва снова пытается манипулировать страхами США перед ядерной эскалацией, чтобы воспрепятствовать военной помощи Украине. Кремль представляет Америку как агрессора, действия которого якобы могут привести к войне, заставляющей Россию применить ядерное оружие.

В последние годы Россия не раз проводила так называемые красные линии с открытыми ядерными угрозами.

«В июне бывший президент Дмитрий Медведев осудил удар США по ядерной инфраструктуре Ирана и заявил, что „ряд стран готов напрямую передать Ирану свои ядерные боеголовки“. Министр иностранных дел Сергей Лавров вторил ему, говоря о „неизбежности Третьей мировой“», — напоминают авторы.

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Почему США до сих пор демонстрируют осторожность

Однако, несмотря на постоянные угрозы России с 2022 года, никакой попытки ядерного удара не было. Администрация бывшего президента США Джо Байдена, однако, часто демонстрировала чрезмерную осторожность.

К примеру, в 2022-м, после предупреждения Путина о «серьезных последствиях» при поставке Украине дальнобойных ракет, Джо Байден заявил, что мир стоит на грани «Армагеддона».

Администрация Трампа ранее также подвергалась влиянию таких угроз. Он заявлял, что конфликт в Украине может привести к третьей мировой войне США.

Но недавний ответ Трампа на истерическое заявление Медведева можно считать правильным примером реакции: он высмеял «легкомысленное» упоминание ядерного оружия и назвал утверждение о передаче боеголовок Ирану «абсурдным».

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Медведев, в свою очередь, был вынужден отступить, заявив, что Россия «не намерена» поставлять Ирану ядерное оружие.

«Итак, Вашингтону следует изменить подход. Вместо того чтобы бояться, нужно уверенно реагировать на угрозы и напоминать Москве о мощи американского ядерного арсенала и последствиях любого агрессивного шага. Ядерный шантаж со стороны России продолжается третий год. Пора прекратить воспринимать его всерьез и начать демонстрировать его безосновательность», — отмечают аналитики.

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