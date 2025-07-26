Почему детям нельзя давать смартфон до 13 лет - научное исследование

Смартфоны разрушают эмоциональную стабильность / © Pexels

Реклама

Дети, которые получили свой первый смартфон до 13 лет, имеют значительно большие риски проблем с психическим здоровьем в ранней взрослости.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовало издание Taylor & Francis Online.

Опрос охватил разные страны, культуры и языки, и результаты одинаково тревожны — ранний доступ к смартфонам и социальным сетям связан с ростом агрессии, суицидальных мыслей, чувства оторванности от реальности, а также со снижением самооценки, эмоциональной устойчивости и контроля над эмоциями.

Реклама

Чтобы понять, почему так происходит, ученые проанализировали ряд факторов: возраст первого доступа к соцсетям, случаи кибербуллинга и сексуального насилия, семейные отношения, дружбу, качество сна и потребление ультрапереработанной пищи. Самым мощным объясняющим фактором оказался именно возраст начала пользования соцсетями — он отвечает примерно за 40% связи между ранним владением смартфоном и ухудшением психического здоровья. Другие важные факторы — проблемы в семье, кибербуллинг и нарушения сна — тоже тесно связаны с ранним доступом к соцсетям

Особенно заметны эти тенденции в странах Англосферы (развитые англоязычные страны), где дети получают смартфоны и соцсети в среднем раньше — около 11 лет, тогда как в регионах Африки, Южной Азии и Ближнего Востока — 14-16 лет. Здесь возраст начала пользования соцсетями объясняет даже до 70% негативных последствий раннего владения смартфоном, среди которых увеличенный риск кибербуллинга, нарушения сна, ухудшение семейных отношений и даже сексуальное насилие (для девочек). Это связано не только с ранним доступом, но и с особенностями англоязычного

Раннее владение смартфоном фактически становится входной площадкой к алгоритмически управляемым соцсетям, которые усиливают риски для развития детей — это отражается в большем количестве случаев кибербуллинга, ухудшении семейных отношений и нарушениях сна. При этом другие факторы, такие как сексуальное насилие (кроме англоязычных девушек), или потребление ультрапереработанной пищи, не влияют на эту связь.

Интересно, что проблема не во времени, которое дети проводят перед экраном, а именно в раннем доступе к смартфону и соцсетям, что увеличивает вероятность развития этих проблем всего населения, а не только отдельных случаев.

Реклама

Защита детей от раннего пользования смартфонами и соцсетями не может полагаться только на выбор родителей. Ведь дети, чьи сверстники уже пользуются гаджетами, рискуют оказаться социально изолированными, если они будут ограничены в доступе. Самостоятельная регуляция пользования детьми — нереалистична, ведь алгоритмы соцсетей специально настроены на эксплуатацию психологических уязвимостей, а мозг ребенка еще не готов защищаться от манипуляций.

Даже дети, которые не пользуются смартфонами, могут пострадать от агрессии, буллинга и насилия со стороны сверстников, которые пользуются гаджетами.

Учитывая серьезность угрозы, исследователи настаивают на необходимости системного ответа на уровне общества. Даже если еще нет абсолютных доказательств причинно-следственных связей, нельзя ждать, пока последствия станут непоправимыми.

Что можно сделать

Обязательное образование по цифровой грамотности и ментальному здоровью (высокая вероятность внедрения, средний эффект). Образование должно охватывать этическое поведение онлайн, методы противодействия алгоритмическому влиянию, кибербуллингу и сексуальным угрозам, подобно тому, как для вождения требуется подготовка и права.

Усиление контроля за соблюдением возрастных ограничений в соцсетях и санкции для технологических компаний (средняя вероятность внедрения, высокий эффект). Компании должны отвечать за достоверность возраста пользователей и иметь серьезные штрафы за нарушения.

Ограничение доступа к соцсетям для детей до 13 лет (средняя вероятность, высокий эффект). Необходимо запретить соцсети на всех устройствах детей младше 13 лет с эффективным контролем.

Постепенное ограничение доступа к смартфонам для детей до 13 лет (самое сложное во внедрении, наибольший потенциальный эффект). Предлагаются альтернативные «детские телефоны» без соцсетей и алгоритмического контента — это уменьшит психологическое сопротивление и сохранит полезные функции.

Хотя пока основной фокус на возрастной группе до 13 лет, есть основания думать, что меры стоит распространить и на подростков до 18 лет. Для сравнения: так же государство регулирует алкоголь и табак — с четкими возрастными ограничениями, наказаниями для родителей и продавцов, а также строгим контролем рекламы.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что новое исследование показывает, что синий свет, излучаемый смартфонами и телевизорами, буквально «высасывает» жизнь из наших клеток. Длительное воздействие гаджетов на человека приводит к ощутимым проблемам со здоровьем — например, психическим расстройствам или ожирению. Теперь к этому может добавиться преждевременное старение.