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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Дыра в оборонном бюджете: Шмыгаль озвучил дефицит для войны на два фронта

Украине срочно требуется поддержка для увеличения выпуска дронов и дальнобойных ракет, чтобы сохранить инициативу на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Министр обороны Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль / © Associated Press

Украине необходимо не менее 6 миллиардов долларов до конца года, чтобы закрыть пробел в собственном производстве вооружений.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время участия в очередной встрече формата Рамштайн.

"Это позволит нам выработать больше FPV-дронов, больше дронов-перехватчиков, чтобы отражать атаки "Шахедов", и дополнительное дальнобойное оружие, чтобы война продолжалась также на территории России", - сказал он.

Следующее заседание Украинской контактной группы по обороне состоится 21 июля. Его созывают совместно Германия и Великобритания.

Напомним, Украина позволит иностранным компаниям-производителям вооружений опробовать свое новейшее оружие на фронте против российских кафиров.

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