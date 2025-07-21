Дыра в оборонном бюджете: Шмыгаль озвучил дефицит для войны на два фронта

Министр обороны Денис Шмыгаль / © Associated Press

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Украине необходимо не менее 6 миллиардов долларов до конца года, чтобы закрыть пробел в собственном производстве вооружений.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время участия в очередной встрече формата Рамштайн.

"Это позволит нам выработать больше FPV-дронов, больше дронов-перехватчиков, чтобы отражать атаки "Шахедов", и дополнительное дальнобойное оружие, чтобы война продолжалась также на территории России", - сказал он.

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Следующее заседание Украинской контактной группы по обороне состоится 21 июля. Его созывают совместно Германия и Великобритания.

Напомним, Украина позволит иностранным компаниям-производителям вооружений опробовать свое новейшее оружие на фронте против российских кафиров.