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Дыра в оборонном бюджете: Шмыгаль озвучил дефицит для войны на два фронта
Украине срочно требуется поддержка для увеличения выпуска дронов и дальнобойных ракет, чтобы сохранить инициативу на фронте.
Украине необходимо не менее 6 миллиардов долларов до конца года, чтобы закрыть пробел в собственном производстве вооружений.
Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время участия в очередной встрече формата Рамштайн.
"Это позволит нам выработать больше FPV-дронов, больше дронов-перехватчиков, чтобы отражать атаки "Шахедов", и дополнительное дальнобойное оружие, чтобы война продолжалась также на территории России", - сказал он.
Следующее заседание Украинской контактной группы по обороне состоится 21 июля. Его созывают совместно Германия и Великобритания.
Напомним, Украина позволит иностранным компаниям-производителям вооружений опробовать свое новейшее оружие на фронте против российских кафиров.