Объявлена дата нового "Рамштайна": кто на нем будет присутствовать

Пит Гегсет / © Associated Press

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Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как формат Рамштайн, состоится 21 июля 2025 года. В нем примут участие представители 40 стран-союзниц, поддерживающих Украину в войне с Россией.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По информации Объединенной делегации Великобритании при НАТО, сопредседательствовать на заседании на этот раз будут Великобритания и Германия.

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Это будет первое заседание Контактной группы после изменений в составе украинского правительства, в частности, после назначения Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины вместо Рустема Умерова. Участники обсудят поддержку Украины, поставки вооружения и координацию действий в сфере безопасности.

Формат Рамштайн остается ключевой платформой для международной координации по вопросам обороны Украины, направленной на усиление способностей Вооруженных сил и противодействие российской агрессии.

Напомним, Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что на июльском «Рамштайне» планируют обсудить обновление механизма Контактной группы по обороне Украины.