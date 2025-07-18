Оголошено дату нового "Рамштайну": хто на ньому буде присутній

Піт Гегсет / © Associated Press

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Наступне засідання Контактної групи з оборони України, відомої як формат «Рамштайн», відбудеться 21 липня 2025 року. У ньому візьмуть участь представники 40 країн-союзниць, які підтримують Україну у війні з Росією.

Про це повідомляє «Європейська правда».

За інформацією Об’єднаної делегації Великої Британії при НАТО, співголовувати засіданню цього разу будуть Великобританія та Німеччина. Також очікується присутність голови Пентагону Піта Гегсета, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.

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Це буде перше засідання Контактної групи після змін у складі українського уряду, зокрема після призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України замість Рустема Умєрова. Учасники обговорять подальшу підтримку України, поставки озброєння та координацію дій у сфері безпеки.

Формат «Рамштайн» залишається ключовою платформою для міжнародної координації з питань оборони України, спрямованої на посилення спроможностей Збройних сил та протидію російській агресії.

Нагадаємо, Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що на липневому «Рамштайні» планують обговорити оновлення механізму Контактної групи з питань оборони України.