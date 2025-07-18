Польша обвинила Орбана в саботаже Евросоюза на пару с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его очередные нападки на Евросоюз. Сикорский заявил, что Орбан «годами подрывал» единство ЕС в «координации» с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет издание 20 minutos.

«Виктор Орбан превратил Венгрию в самую бедную страну Европейского Союза, а теперь угрожает выйти из него», — написал Сикорский 18 июля в соцсети X.

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Заявление министра появилось на следующий день после того, как Орбан в очередной раз оправдал российское вторжение в Украину, раскритиковал ЕС и похвалил президента США Дональда Трампа.

Так, премьер Венгрии предположил, что пребывание его страны в составе ЕС может уже не иметь смысла. Орбан предупредил — если он придет к такому выводу, то «примет соответствующие меры» для вывода Венгрии из европейского блока.

«Эти угрозы меня не пугают, потому что он уже годами саботирует ЕС в координации с Путиным. Вот к чему приводят воровство и национализм», — ответил Сикорский.

Эти заявления прозвучали на фоне дипломатического кризиса между Польшей и Венгрией после того, как Варшава решила окончательно отозвать своего посла из Будапешта. Такие меры Польша приняла в ответ на решение Венгрии предоставить политическое убежище экс-заместителю министра юстиции Марцину Романовскому, которого обвиняют в коррупции.

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К слову, ранее в июле Орбан заявил, якобы причиной всех проблем Европы стала война в Украине. Он также взялся пугать ЕС значительными политическими последствиями из-за «сожженных на этой войне денег».

А накануне премьер Венгрии пожаловался на проект бюджета ЕС, который предусматривает деньги на помощь для Украины.