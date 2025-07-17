На Закарпатье подожгли венгерскую церковь и оставили ксенофобскую надпись — Орбан устроил истерику

Виктор Орбан / © Associated Press

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Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Закарпатье неизвестные подожгли церковь и оставили ксенофобскую надпись с угрозами венграм.

Об этом он написал в Facebook.

Орбан прикрепил к посту фото, на котором видно, что на здании написано «Мадьяров на ножи».

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© Facebook Виктор Орбан

«Принудительный призыв, убийства, поджоги церквей, подстрекательство, устрашение. Все это происходит с нашими венграми на Закарпатье. Мы не позволим этого, можете на нас рассчитывать!» — заявил венгерский премьер.

Что говорят в полиции

Полиция Закарпатья заверила, что их работники выясняют обстоятельства поджога храма в селе Паладь-Комаровцы, который произошел 16 июля около 22 вечера.

По словам правоохранителей, на территорию храма проникла неустановленная личность, подожгла входную дверь, а на фасаде здания черной краской осуществила надпись провокативного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной розни.

Полиция вместе с СБУ проводят оперативные мероприятия по установлению подозреваемых.

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Из-за поджога храма в МИД Венгрии вызвали украинского посла

Из-за поджога венгерского храма в селе Паладь-Комаровцы в МИД Венгрии вызвали украинского посла.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в соцсети Х.

Сиярто цинично заявил, что якобы «в течение 10 лет венгерская община в Украине сталкивалась с систематическими нападениями».

«Сначала из-за законов, лишающих их права на язык и образование, потом из-за принудительного призыва, физического насилия, а теперь и подпала. Хотя украинское государство несет ответственность, Брюссель молчит, ускоряя процесс членства Украины в ЕС. Это неприемлемо», — написал он.

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Ранее сообщалось, что посла Украины в Венгрии Федора Шандора вызвали в венгерское Министерство иностранных дел из-за смерти жителя Закарпатья с венгерским гражданством, якобы избитым работниками ТЦК.

В Сухопутных войсках ВСУ прокомментировали скандал. Там подчеркнули, что Иосиф Шебештень является гражданином Украины. Он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях и ВЛК сочла его годным.

В МИД Украины обвинили Венгрию в манипулировании информацией о смерти мобилизованного.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом скандале.

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