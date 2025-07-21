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- Війна
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Дірка в оборонному бюджеті: Шмигаль озвучив нестачу для війни на два фронти
Україні терміново потрібна підтримка для збільшення випуску дронів і далекобійних ракет, аби зберегти ініціативу на фронті.
Україні необхідно щонайменше 6 мільярдів доларів до кінця року, щоб закрити прогалину у власному виробництві озброєнь.
Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час участі у черговій зустрічі формату “Рамштайн”.
“Це дозволить нам виробити більше FPV-дронів, більше дронів-перехоплювачів, щоб відбивати атаки “Шахедів”, і додаткову далекобійну зброю, щоб війна тривала також на території Росії”, — сказав він.
Наступне засідання Української контактної групи з питань оборони відбудеться 21 липня. Його скликають спільно Німеччина та Велика Британія.
Нагадаємо, Україна дозволить іноземним компаніям-виробникам озброєнь випробувати свою новітню зброю на фронті проти російських окупантів.