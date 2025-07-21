Дрони, Джавеліни і “Храм святого Мавіка”: як 25-а Січеславська бригада веде технологічну війну*

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Мета проєкту - перетворити публічних цивільних в амбасадорів технодесанту 25-ої бригади, аби підтримати наших захисників інформаційно, розповісти з власного досвіду про те, як живе та працює найтехнологічніша бригада країни та залучити якомога більше підтримки для неї, повідомляє Суспільне.

«Зараз війна - це не «штик примкнути» і «в атаку, вперед!». Наша мета - ознайомити цивільних з тим, як живе військо, які зараз є технології, чим ми вражаємо ворога і як ми рятуємо особовий склад. Ці дрони постійно виконують завдання на найгарячіших точках», - розповів Ілля, заступник командира 25-ої Січеславської бригади ДШВ.

У липні 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді виповнюється 32 роки. Сьогодні її називають технодесантом нового покоління, який веде бої майбутнього роботами - наземними і повітряними дронами, цифровими мапами та новітньою оптикою.

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«25-а бригада використовує найновітніші технології: від роботизованих комплексів для евакуації поранених - до дронів, які доставляють продукти, воду і навіть мінують ділянки. Я мала змогу випробувати різні види озброєння, від РПГ до Джавеліна і Стінгера — і навіть збила ворожий вертоліт на симуляторі! Це технології майбутнього!» - розповіла Наталія Будяк, екс-зам голови Запорізької ОВА, яка взяла участь у тренуванні для цивільних.

25-а бригада одна з перших в ЗСУ сформувала роту безпілотних систем. Прямо на передовій побудовали цілу інженерну лабораторію із символічною назвою — «Храм святого Мавіка» та пересувні ремонтні майстерні, які вдосконалюють, адаптують цивільні дрони під бойові умови, створюють для десантників спецдрони із підвищеною дальністю і посиленим захистом від ворожих РЕБ.

Кінцева мета - звести до мінімуму людські втрати і взагалі використання людського ресурсу і перекласти абсолютно все на роботизовані комплекси.

«Найсильніше — це слухати вражаючі історії. Наприклад, як вчора дрон-евакуатор “Рись”, вже підірваний на міні, зумів витягнути з пекла важкопораненого. Як одним пострілом зі “Стінгера” боєць підбив ворожий СУ-25 за 11 мільйонів, а “Джавеліном” — танк за 1 мільйон», - поділилась враженнями Влада Миколюк, засновниця агенції PRoector.

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У 25-ій бригаді планують продовжувати практику запрошення цивільних на навчальні полігони. Нині січеславці утримують Покровський напрямок фронту.