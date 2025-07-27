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Одесу розривають вибухи - місто атакують "Шахеди"
Мер міста закликав перебувати в укриттях. Працює ППО.
Сьогодні, 27 липня, в Одесі чути звуки вибухів. Росіяни атакують ударними безпілотниками.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
«Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Всім хто на узбережжі, велике прохання покинути цю зону. В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники», — написав він.
Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині гриміли вибухи зрання. За даними ОВА, у регіоні збили ворожі дрони. Уночі РФ атакувала Україну понад 80 дронами.