Одесу розривають вибухи - місто атакують "Шахеди"

В Одесі працює ППО / © Associated Press

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Сьогодні, 27 липня, в Одесі чути звуки вибухів. Росіяни атакують ударними безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

«Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Всім хто на узбережжі, велике прохання покинути цю зону. В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники», — написав він.

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Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині гриміли вибухи зрання. За даними ОВА, у регіоні збили ворожі дрони. Уночі РФ атакувала Україну понад 80 дронами.