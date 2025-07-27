ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1694
Час на прочитання
1 хв

Одесу розривають вибухи - місто атакують "Шахеди"

Мер міста закликав перебувати в укриттях. Працює ППО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Одесі працює ППО

В Одесі працює ППО / © Associated Press

Сьогодні, 27 липня, в Одесі чути звуки вибухів. Росіяни атакують ударними безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

«Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Всім хто на узбережжі, велике прохання покинути цю зону. В місті чутно вибухи! Працюють наші захисники», — написав він.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині гриміли вибухи зрання. За даними ОВА, у регіоні збили ворожі дрони. Уночі РФ атакувала Україну понад 80 дронами.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1694
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie