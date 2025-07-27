Кого мають право забрати до ТЦК з блокпоста та за яких обставин

Блокпост / © ТСН

Реклама

Загальна мобілізація в Україні продовжується через воєнний стан. Військовозобов’язані чоловіки можуть бути призвані до служби у будь-який час. За законом їх можуть затримувати і забирати як із територіальних центрів комплектування, так і прямо з блокпостів.

Про конкретні обставини такого призову повідомляє портал "Юристи.UA.

Під час загальної мобілізації в Україні окрім мобільних груп оповіщення, територіальні центри комплектування організували також стаціонарні блокпости.

Реклама

Один із військовозобов’язаних чоловіків, який пройшов військово-лікарську комісію і отримав статус «придатний до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП», звернувся з питанням, чи можуть його затримати на блокпості ТЦК. Адвокат Юрій Айвазян дав чітку відповідь: «військовозобов’язаного громадянина, який пройшов ВЛК та отримав актуальний статус придатності до військової служби, не можуть затримати на блокпосту ТЦК. Відповідно до законодавства забрати на блокпості можуть за умови того, що ви перебуваєте у розшуку».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що штрафи за неявку до ТЦК подвоюються за прострочку, а великі борги можуть призвести до арешту авто через суд. Окрім того, якщо у громадянина у власності є більше одного транспортного засобу, то один з них можуть мобілізувати на потреби Збройних сил України.