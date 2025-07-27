Кого имеют право забрать в ТЦК с блокпоста и при каких обстоятельствах

Блокпост / © ТСН

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Общая мобилизация в Украине продолжается из-за военного положения. Военнообязанные мужчины могут быть призваны к службе в любое время. По закону их могут задерживать и забирать как из территориальных центров комплектования, так и прямо с блокпостов.

О конкретных обстоятельствах такого призыва сообщает портал«Юристы.UA.

Во время всеобщей мобилизации в Украине кроме мобильных групп оповещения, территориальные центры комплектования организовали также стационарные блокпосты.

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Один из военнообязанных мужчин, который прошел военно-врачебную комиссию и получил статус «годен к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП», обратился с вопросом, могут ли его задержать на блокпосту ТЦК. Адвокат Юрий Айвазян дал четкий ответ: «военнообязанного гражданина, который прошел ВВК и получил актуальный статус годности к военной службе, не могут задержать на блокпосту ТЦК. В соответствии с законодательством забрать на блокпосту могут при условии того, что вы находитесь в розыске».

Напомним, ранее мы писали о том, что штрафы за неявку в ТЦК удваиваются за просрочку, а большие долги могут привести к аресту авто через суд. Кроме того, если у гражданина в собственности есть более одного транспортного средства, то одно из них могут мобилизовать на нужды Вооруженных сил Украины.