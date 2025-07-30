В Николаеве погиб мужчина, пытаясь сбежать от ТЦК

В Николаеве мужчина умер, убегая от ТЦК

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В Николаеве погиб мужчина, бежавший от наряда правоохранителей и военнослужащих ТЦК. В настоящее время идет расследование.

Об этом сообщило ДБР.

Детали трагедии на мосту в Николаеве

По данным правоохранителей, 30 июля около 10:00 участковый офицер полиции и три сотрудника Корабельного и Заводского РТЦК и СП города Николаева остановили мужчину в одном из промышленных районов города. У него должны были проверить учетные документы.

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«Однако он сразу же начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти», — говорится в сообщении.

Правоохранители осуществляют осмотр места происшествия, а также устанавливают личность погибшего. Также опрашивают полицейских и военных. Устанавливаются очевидцы происшествия.

"Проверяется информация о возможной принадлежности мужчины к одной из воинских частей", - добавили в ведомстве.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

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Ранее в Кременчуге Полтавской области во время конфликта между гражданскими и представителями ТЦК и СП женщина швырнула камень в служебный автомобиль военных. В результате разбилось стекло.

Полиция задержала нарушительницу. По информации ТЦК, в Службу безопасности Украины направили представление о возможном препятствовании законной деятельности ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие выполняют задачи в пределах своей компетенции в интересах обороны государства, а любое вмешательство в их деятельность негативно влияет на обороноспособность страны.