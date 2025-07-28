На Полтавщине женщина разбила камнем стекло в машине ТЦК: что было дальше

В Кременчуге женщина разбила камнем авто ТЦК / © Полиция полтавской области

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В Кременчуге Полтавской области во время конфликта между гражданскими и представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки женщина бросила камень в служебный автомобиль военных и разбила стекло.

Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Как отмечается, инцидент произошел 27 июля. На место происшествия вызвали полицию, задержавшую нарушительницу. По информации ТЦК, в Службу безопасности Украины направили представление о возможном препятствовании законной деятельности ВСУ.

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Там подчеркнули, что военнослужащие выполняют задачи в рамках своей компетенции в интересах обороны государства, а любое вмешательство в их деятельность негативно влияет на обороноспособность страны.

«Каждый подобный инцидент играет на руку врагу и вредит Украине», — заявили в ТЦК.

Там также добавили, что согласно статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, за препятствование законной деятельности ВСУ предусмотрено наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, группа мужчин напала на автобус ТЦК, который направлялся в учебный центр на Полтавщине: мобилизованные сбежали.

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