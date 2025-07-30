Значення цього українського слова мало хто знає: що таке "джиґуха"

Що означає слово "джиґуха" / © unsplash.com

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Слово “джиґуха” поєднує в собі африкат [дж], який стоїть поряд з глухим звуком [х]. Та ще й посередині проривний звук [ґ]. Це все ознаки того, що слово зовсім не несе у собі приємне чи ласкаве значення.

Так відбувається тому, що українські слова, в яких є нагромадження деяких глухих і шиплячих приголосних, ми на психологічному рівні сприймаємо з дискомфортом.

І дійсно, іменник “джиґуха” українські словники подають як діалектну назву і синонім до слова “кропива”. Тобто мова йде про рослину, яка може “вжалити”. Контакт з нею принесе дискомфорт, больові відчуття, свербіж. Цікаво, що в українському слові “свербіж” також є шиплячий звук [ж].

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Втім, основним значенням слова “джиґуха” словники подають будь-що, що жалить або хльосткає. Наприклад, так ви можете назвати комаху, батога тощо.