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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Значення цього українського слова мало хто знає: що таке "джиґуха"

Часто слова в українській мові утворені таким чином, що поєднання звуків наче натякає, що йдеться про щось, що викликає дискомфорт. Саме так з іменником “джиґуха”.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що означає слово "джиґуха"

Що означає слово "джиґуха" / © unsplash.com

Слово “джиґуха” поєднує в собі африкат [дж], який стоїть поряд з глухим звуком [х]. Та ще й посередині проривний звук [ґ]. Це все ознаки того, що слово зовсім не несе у собі приємне чи ласкаве значення.

Так відбувається тому, що українські слова, в яких є нагромадження деяких глухих і шиплячих приголосних, ми на психологічному рівні сприймаємо з дискомфортом.

І дійсно, іменник “джиґуха” українські словники подають як діалектну назву і синонім до слова “кропива”. Тобто мова йде про рослину, яка може “вжалити”. Контакт з нею принесе дискомфорт, больові відчуття, свербіж. Цікаво, що в українському слові “свербіж” також є шиплячий звук [ж].

Втім, основним значенням слова “джиґуха” словники подають будь-що, що жалить або хльосткає. Наприклад, так ви можете назвати комаху, батога тощо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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