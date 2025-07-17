Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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В России обостряется внутренняя борьба среди элит, которая связана с подготовкой к транзиту власти после Владимира Путина.

Об этом сообщил политолог Вадим Денисенко.

В российских элитах начались серьезные сдвиги, связанные с сокращением финансовых ресурсов, масштабным перераспределением собственности и стремительным расширением списка лиц, которые могут быть арестованы — фактически неприкосновенными остаются лишь около 20 человек из ближайшего окружения Путина, а также представители среднего и высшего звена ФСБ и ФСО. Хотя смена власти в РФ не наступит мгновенно, запущенные процессы указывают на начало трансформации и дают основания для осторожного оптимизма.

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По данным экспертов, элитные группировки начали действовать в логике транзита, несмотря на публичное замалчивание этой темы. Причиной стали уменьшение бюджетных ресурсов, масштабная реприватизация и активизация репрессий. В частности, в РФ продолжается национализация имущества в больших масштабах, чем во время приватизации 1990-х годов.

«Важно отметить, что ключевой фигурой в национализации является генеральный прокурор Краснов. Но при этом, Краснов не получил политической субъектности», — отметил Денисенко.

Существенно возросла роль ФСБ, хотя там наблюдается внутреннее двоевластие — заместитель главы службы Сергей Королев получает указания непосредственно от Путина, минуя директора Бортникова. Однако пока ФСБ не имеет собственного кандидата на роль преемника.

«На сегодня можем четко говорить, что армия не приобрела субъектность и перспективы приобретения этой самой политической субъектности минималистичны. Крупный бизнес окончательно потерял политическую субъектность и все больше превращается в просителя дотаций из госбюджета», — говорится в сообщении.

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Ключевыми игроками в борьбе за влияние остаются несколько группировок: Патрушев-Чемезов, Ковальчуки-Кириенко и, вероятно, Игорь Сечин. Семья Путина пока не оформлена как отдельная политическая группа, однако эксперты предполагают, что во время транзита ее активно привлекут в продвижении лозунга «Мы продолжаем курс Владимира Путина».

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал указ, который значительно расширяет перечень сведений, которые могут быть классифицированы как государственная тайна. Новые ограничения коснутся сфер внешней политики, международной торговли, экономики, науки и мобилизационной подготовки.