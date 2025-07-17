РФ cместила акцент: в ISW раскрыли, что задумал Путин

Владимир Путин / © Getty Images

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Кремль использует старые традиционные информационные нарративы и ядерные угрозы, пытаясь удалить США от Украины и НАТО.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили, что осенью 2024 года Кремль обновил ядерную доктрину. В нее был внесен пункт о том, что Россия будет рассматривать совместное нападение агрессии против нее со стороны неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства.

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«Это было сделано для запрета поддержки Украины во время ключевых политических дискуссий на Западе в конце 2024 года», — уточнили аналитики.

В среду, 16 июля, Песков заявил, что «европейцы сохраняют безумно милитаристское отношение к Москве», отвечая на вопрос об инициативе президента США Дональда Трампа оказать Украине большую военную помощь при посредничестве стран-членов НАТО.

Также представитель Кремля призвал международное сообщество оказывать давление на Украину для начала двусторонних переговоров с Россией.

В Институте это считают противоположным призывам Запада оказывать давление на Москву для содержательного диалога о завершении войны.

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«Такой подход, вероятно, должен создать ошибочное впечатление о готовности России к переговорам и одновременно подорвать доверие к Украине», — говорится в отчете.

Аналитики Института убеждены, что новые месседжи свидетельствуют об использовании Кремлем риторических приемов, которые он постоянно применял во время войны для сдерживания западной поддержки Украины.

«В то же время Кремль сместил акцент: теперь речь идет не столько о предотвращении новой помощи, сколько об уменьшении уже оказанной поддержки и попытке разорвать связи между США и их трансатлантическими союзниками», — добавили в ISW.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп объявил новый план поставки вооружения Украине, который может содержать наступательное вооружение.

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Американские, украинские и европейские чиновники надеются, что инициатива изменит ход войны и повлияет на расчет лидера РФ Владимира Путина относительно прекращения огня.

Как известно, Россия обновила свою ядерную доктрину осенью 2024 года, включив в нее пункт о том, что Россия будет рассматривать агрессию против нее со стороны неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства как совместное нападение на Россию, вероятно, в попытке сдержать поддержку Западом Украины во время критических политических дискуссий на Западе.