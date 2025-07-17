Угроза для мозга: популярный подсластитель оказался опасным

Искусственный подсластитель создает предпосылки для инсульта / © Pixabay

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Популярный подсластитель эритритол, который содержится в газированных напитках, протеиновых батончиках и даже зубной пасте, влияет на кровеносные сосуды мозга и может повысить риск инсульта.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного в Университете Колорадо в Боулдере, сообщает издание Earth.

Команда ученых под руководством профессора Кристофера ДеСуза исследовали влияние эритритола в течение трех часов на клетки, выстилающие кровеносные сосуды мозга — именно они регулируют кровоток, контролируют воспаление и помогают предотвратить образование тромбов.

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Как оказалось, даже при незначительном воздействии этого искусственного подсластителя в клетках нарушается функция фермента, который отвечает за выработку оксида азота. Его уменьшение приводит к сужению сосудов и ухудшает кровоток.

Кроме того, клетки начали производить больше эндотелина-1 — белка, который сообщает кровеносным сосудам о необходимости сужения.

То есть, как установили ученые, под воздействием подсластителя сначала кровеносные сосуды теряют способность расширяться, а затем они получают сигналы сжиматься еще сильнее.

«Если ваши сосуды сужены, а ваша способность расщеплять тромбы снижена, риск инсульта возрастает», — сказала первый автор исследования Оберн Берри.

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Ученые в своем исследовании наблюдали за более 4000 людьми в США и Европе. Исследовательская группа обнаружила, что те, у кого был высокий уровень эритритола в крови, имели больше инсультов и сердечных приступов в течение трех лет. Это произошло среди обоих полов и независимо от других проблем со здоровьем.

ДеСуза и его команда подвергли настоящие клетки сосудов человеческого мозга воздействию типичной для напитка дозы эритритола. Многие люди потребляют несколько таких порций в день. И в отличие от некоторых веществ, эритритол проникает в мозг.

Исследование не было разработано для отслеживания долгосрочных последствий, но оно вызывает беспокойство, поскольку неизвестно, что будет происходить с клетками, которые будут подвергаться воздействию эритритола не только в течение трех часов, а ежедневно.

«Наше исследование дополняет доказательства того, что некалорийные подсластители, которые в целом считаются безопасными, могут иметь негативные последствия для здоровья. Мы считаем, что людям было бы целесообразно контролировать потребление таких подсластителей», — сказал ДеСуза.

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Напомним, ранее опубликованное исследование показало, что употребление растворимого кофе может драматически повысить риск возрастной макулярной дегенерации (ВМД) — одной из основных причин слепоты в мире.