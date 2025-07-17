Магнитная буря 17 июля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © pixabay.com

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Сегодня, 17 июля, активность Солнца будет на низком уровне. Магнитная буря опустится до зеленого уровня – это К-индекс 3.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло четыре вспышки класса C. Они практически не влияют на Землю.

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Как сообщалось ранее, ученые назвали самый главный витамин для людей за 50. Ведь от этого возраста организм нуждается в особом внимании и заботе, ведь именно в этот период замедляются все процессы и снижаются его защитные функции.