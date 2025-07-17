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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 17 июля: какая ее мощность

В четверг, 17 июля, солнечная активность будет низкой.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © pixabay.com

Сегодня, 17 июля, активность Солнца будет на низком уровне. Магнитная буря опустится до зеленого уровня – это К-индекс 3.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло четыре вспышки класса C. Они практически не влияют на Землю.

Как сообщалось ранее, ученые назвали самый главный витамин для людей за 50. Ведь от этого возраста организм нуждается в особом внимании и заботе, ведь именно в этот период замедляются все процессы и снижаются его защитные функции.

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Дата публикации
Количество просмотров
45
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