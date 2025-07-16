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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 17 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта дальше снизилась в цене. Гривна окрепла.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на 17 июля / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 17 июля. Доллар потерял в цене 1 коп. Евро уменьшилось еще на 29 коп. Злотый – на 8 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,81 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,51 (-29 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,39 (-8 коп.)

Как сообщалось, курс евро достиг невиданных значений: почти 50 гривен за единицу , доллар при этом практически стабилен. Многих украинцев волнует ситуация, которая сложилась, потому что чем дороже евровалюта, тем выше цены на импортные товары из Европы: продукты, горючее и тому подобное.

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