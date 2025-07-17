- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 17 июля: кого и как поздравлять с именинами
17 июля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 17 июля
17 июля 2025 поздравьте с именинами Леонида, Веронику, Маргариту, Марину.
Леонид — древнегреческое происхождение, означает “подобный льву”. В детстве горд, бесстрашен. Во взрослом возрасте становится отзывчивым и добродушным.
Вероника — древнегреческое имя, переводится как “приносящая победу”. В детстве женственная, честная. Во взрослом возрасте становится нежной, доброй.
Маргарита — древнегреческие корни, толкуется как “жемчужина”. В детстве практичная, сообразительная. Во взрослом возрасте становится вспыльчивой, отличается лидерскими умениями.
Марина — латинское происхождение, означает “морская”. В детстве яркая, романтичная. Во взрослом возрасте становится прямолинейной, несдержанной.
День ангела 17 июля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой покровитель всегда оберегает тебя на жизненных путях, дарит мир и покой душе, наполняет сердце светом и добром. Желаю здоровья, радости и вдохновения во всех начинаниях!
***
С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, помогая преодолеть какие-либо трудности и наполнять жизнь яркими моментами счастья. Пусть душа будет легкой, а сердце открыто для любви и доброты.
***
От всего сердца поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник никогда не покидал тебя, даровал веру в свои силы и поддержку в сложные времена. Пусть каждый день будет полон благословений и тепла.
***
С днем ангела! Пусть ангел охранник всегда держит тебя под своим крылом, дарит силы и вдохновение, защищает от невзгод и наполняет жизнь светом. Желаю тебе исполнения самых заветных мечтаний и искренней радости.
***
Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя по верной дороге, оберегает от неприятностей и приносит в сердце покой и гармонию. Желаю тебе здоровья, добра и безграничного счастья на каждый день.