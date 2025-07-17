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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
2 хв

День ангела 17 липня: кого та як вітати з іменинами

17 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 17 липня, день ангела

Який сьогодні, 17 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 17 липня

17 липня 2025 року привітайте з іменинами Леоніда, Вероніку, Маргариту, Марину.

Леонід — давньогрецьке походження, означає “подібний до лева”. В дитинстві гордий, безстрашний. В дорослому віці стає чуйним і добродушним.

Вероніка — давньогрецьке ім’я, перекладається як “приносить перемогу”. В дитинстві жіночна, чесна. В дорослому віці стає ніжною, доброю.

Маргарита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “перлина”. В дитинстві практична, кмітлива. В дорослому віці стає запальною, відрізняється лідерськими вміннями.

Марина — латинське походження, означає “морська”. В дитинстві яскрава, романтична. В дорослому віці стає прямолінійною, нестриманою.

День ангела 17 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 17 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає тебе на життєвих шляхах, дарує мир і спокій душі, наповнює серце світлом та добром. Бажаю здоров’я, радості і натхнення у всіх починаннях!

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди буде поряд, допомагаючи подолати будь-які труднощі й наповнювати життя яскравими моментами щастя. Нехай душа буде легкою, а серце — відкритим для любові і доброти.

***

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець ніколи не покидав тебе, дарував віру у власні сили і підтримку у складні часи. Нехай кожен день буде сповнений благословень і тепла.

***

З днем ангела! Нехай ангел охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, дарує сили і натхнення, захищає від негараздів і наповнює життя світлом. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших мрій і щирої радості.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе вірною дорогою, оберігає від неприємностей і приносить у серце спокій і гармонію. Бажаю тобі здоров’я, добра і безмежного щастя на кожен день.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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