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День ангела 17 липня: кого та як вітати з іменинами
17 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 17 липня
17 липня 2025 року привітайте з іменинами Леоніда, Вероніку, Маргариту, Марину.
Леонід — давньогрецьке походження, означає “подібний до лева”. В дитинстві гордий, безстрашний. В дорослому віці стає чуйним і добродушним.
Вероніка — давньогрецьке ім’я, перекладається як “приносить перемогу”. В дитинстві жіночна, чесна. В дорослому віці стає ніжною, доброю.
Маргарита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “перлина”. В дитинстві практична, кмітлива. В дорослому віці стає запальною, відрізняється лідерськими вміннями.
Марина — латинське походження, означає “морська”. В дитинстві яскрава, романтична. В дорослому віці стає прямолінійною, нестриманою.
День ангела 17 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає тебе на життєвих шляхах, дарує мир і спокій душі, наповнює серце світлом та добром. Бажаю здоров’я, радості і натхнення у всіх починаннях!
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З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди буде поряд, допомагаючи подолати будь-які труднощі й наповнювати життя яскравими моментами щастя. Нехай душа буде легкою, а серце — відкритим для любові і доброти.
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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець ніколи не покидав тебе, дарував віру у власні сили і підтримку у складні часи. Нехай кожен день буде сповнений благословень і тепла.
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З днем ангела! Нехай ангел охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, дарує сили і натхнення, захищає від негараздів і наповнює життя світлом. Бажаю тобі здійснення найзаповітніших мрій і щирої радості.
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Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе вірною дорогою, оберігає від неприємностей і приносить у серце спокій і гармонію. Бажаю тобі здоров’я, добра і безмежного щастя на кожен день.