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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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Загроза для мозку: популярний підсолоджувач виявився небезпечним

Дослідницька група виявила, що ті, у кого був високий рівень еритритолу в крові, мали більше інсультів та серцевих нападів.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
підсолоджувач

Штучний підсолоджувач створює передумолви для інсульту / © Pixabay

Популярний підсолоджувач еритритол, який міститься у газованих напоях, протеїнових батончиках і навіть зубній пасті, впливає на кровоносні судини мозку і може підвищити ризик інсульту.

Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного в Університеті Колорадо в Боулдер, повідомляє видання Earth.

Команда науковців під керівництвом професора Крістофера ДеСуза дослідили вплив еритритолу упродовж трьох годин на клітини, що вистилають кровоносні судини мозку — саме вони регулюють кровотік, контролюють запалення та допомагають запобігти утворенню тромбів.

Як виявилося, навіть при незначному впливі цього штучного підсолоджувача у клітинах порушується функція ферменту, який відповідає за вироблення оксиду азоту. Його зменшення призводить до звуження судин і погіршує кровотік.

Окрім того, клітини почали виробляти більше ендотеліну-1 — білка, який повідомляє кровоносним судинам про необхідність звуження.

Тобто, як встановили науковці, під впливом підсолоджувача спочатку кровоносні судини втрачають здатність розширюватися, а вотім вони отримують сигнали стискатися ще сильніше.

«Якщо ваші судини звужені, а ваша здатність розщеплювати тромби знижена, ризик інсульту зростає», — сказала перший автор дослідження Оберн Беррі.

Науковці у своєму дослідженні спостерігали за понад 4000 людьми в США та Європі. Дослідницька група виявила, що ті, у кого був високий рівень еритритолу в крові, мали більше інсультів та серцевих нападів протягом трьох років. Це сталося серед обох статей і незалежно від інших проблем зі здоров’ям.

ДеСуза та його команда піддали справжні клітини судин людського мозку впливу типової для напою дози еритритолу. Багато людей споживають кілька таких порцій на день. І на відміну від деяких речовин, еритритол проникає в мозок.

Дослідження не було розроблено для відстеження довгострокових наслідків, але воно викликає занепокоєння, оскільки невідомо, що відбуватиметься з клітинами, які зазнаватимуть впливу еритритолу не лише протягом трьох годин, а щодня.

«Наше дослідження доповнює докази того, що некалорійні підсолоджувачі, які загалом вважаються безпечними, можуть мати негативні наслідки для здоров’я. Ми вважаємо, що людям було б доцільно контролювати споживання таких підсолоджувачів», — сказав ДеСуза.

Нагадаємо, раніше опубліковане дослідження показало, що вживання розчинної кави може драматично підвищити ризик вікової макулярної дегенерації (ВМД) — однієї з основних причин сліпоти у світі.

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