Вчені знайшли зв’язок між вживанням кави і тривалістю життя

Кава / © Pixabay

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Любителі кави живуть довше, проте лише ті, хто додає мало або зовсім не додає цукру та насичених жирів до напою.

Про це пише ScienceAlert.

Ідея про те, що кава знижує ризик передчасної смерті, існує вже давно. Команда дослідників із Тифтського університету вирішила з’ясувати, чи впливає саме те, що ми додаємо до кави, на цей ефект.

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«Лише небагато досліджень розглядали, як добавки до кави можуть впливати на зв’язок між її споживанням і ризиком смерті. Наше дослідження — одне з перших, яке кількісно визначає, скільки саме цукру й насичених жирів додають, — каже епідеміолог Бінцзе Чжоу з Тифтського університету. — Наші результати узгоджуються з дієтичними рекомендаціями для американців, які радять обмежувати доданий цукор і насичені жири».

Дослідники проаналізували дані 46332 дорослих американців віком від 20 років, зібрані в урядових опитуваннях здоров’я за період у середньому 9–11 років. За цей час померло 7074 людини, їхню смерть порівняли з інформацією про споживання кави. Було встановлено, що у любителів кави ризик смерті від будь-яких причин значно нижчий. Однак якщо до кави додавати багато цукру й насичених жирів (наприклад, у вигляді жирного молока або вершків), цей статистичний ефект зникав.

Загалом вживання чорної кави або кави з дуже малою кількістю цукру та жирів було пов’язане зі зниженням ризику передчасної смерті на 14% порівняно з тими, хто каву не пив. Оптимальна доза — 2–3 чашки на день.

Хоча дослідники врахували такі фактори, як фізична активність, вживання алкоголю, вік, стать та освіта, дослідження не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Можуть існувати й інші невідомі фактори, які впливають і на споживання кави, і на смертність.

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Однак отримані дані демонструють сильну асоціацію та співпадають з попередніми дослідженнями про користь кави для здоров’я. Дослідження також свідчить, що саме кофеїн відповідає за позитивний ефект, адже у любителів декафінізованої кави різниці в показниках смертності не було, а цукор, молоко й вершки можуть послаблювати користь.

«Корисні властивості кави, ймовірно, пов’язані з її біоактивними сполуками, але наші результати свідчать, що додавання цукру та насичених жирів може зменшувати ефект зниження смертності», — говорить Фанг Фанг Чжан із Тифтського університету.

Ще багато аспектів кави потребують дослідження, зокрема як різні компоненти напою можуть захищати від ранньої смерті. Ймовірно, на це впливає багато факторів, зокрема час споживання кави, як показало дослідження на початку року.

Нове дослідження особливо цінне тим, що відокремлює саму каву від того, що до неї додають, на відміну від багатьох інших, які фокусуються лише на одному з аспектів.

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«Кава — один з найпопулярніших напоїв у світі, і майже половина дорослих американців п’ють принаймні одну чашку на день, тому важливо розуміти, що це означає для здоров’я», — підсумовує Чжан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили нову користь кави для організму.