"Динамо" назвало суперників на тренувальному зборі в Австрії

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" оголосило імена клубів, з якими зіграє під час навчально-тренувального збору в Австрії.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Підопічні Олександра Шовковського проведуть спаринги з угорською "Кішвардою", данським "Мітьюлландом", англійським "Вест Бромвічем" та хорватським "Осієком".

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Розклад матчів "Динамо" на зборах в Австрії

5 липня. 18:00*. "Динамо" – "Кішварда" (Угорщина)

10 липня. 17:00. "Динамо" – "Мітьюлланд" (Данія)

11 липня. 12:00. "Динамо" – "Вест Бромвіч" (Англія)

16 липня. Час уточнюється. "Динамо" – "Осієк" (Хорватія)

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* час початку матчів указано київський

У розкладі контрольних матчів можливі зміни, про які буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, "Динамо" стало переможцем УПЛ-2024/25, здобувши "золото" національної першості 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21.

Завдяки цьому столичний клуб потрапив до 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2025/26, де позмагається з переможцем пари першого відбіркового раунду "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).

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Поєдинки 2-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів відбудуться 22/23 та 29/30 липня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Якщо "Динамо" пройде другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то гарантовано матиме єврокубкову осінь – потрапить щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).