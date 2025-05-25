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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Динамо" учетверте в історії завершило сезон УПЛ без поразок

Команда Олександра Шовковського не програла жодного з тридцяти матчів у чемпіонаті України сезону-2024/25.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо", яке достроково стало чемпіоном української Прем'єр-ліги (УПЛ)-2024/25, завершило сезон чемпіонату України без поразок.

24 травня команда Олександра Шовковського зіграла внічию з "Колосом" (1:1) у матчі останнього, 30-го туру УПЛ сезону-2024/25.

Чемпіон України вп'яте в історії завершив сезон УПЛ без поразок. "Динамо" це досягнення підкорилося вчетверте, ще один раз це вдалося донецькому "Шахтарю".

"Динамо" в сезоні УПЛ-2024/25 не програло жодного з тридцяти матчів, здобувши 20 перемог і десять разів зігравши внічию.

Усі непереможені чемпіони України з футболу

Сезон 1999/00: "Динамо" (30 матчів, 27 перемог, 3 нічиї)

Сезон 2001/02: "Шахтар" (26 матчів, 20 перемог, 6 нічиїх)

Сезон 2006/07: "Динамо" (30 матчів, 22 перемоги, 8 нічих)

Сезон 2014/15: "Динамо" (26 матчів, 20 перемог, 6 нічиїх)

Сезон 2024/25: "Динамо" (30 матчів, 20 перемог, 10 нічиїх)

"Біло-сині" здобули "золото" чемпіонату України 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21.

Київський клуб оновив рекорд за здобутими титулами УПЛ, відірвавшись за цим показником від донецького "Шахтаря".

Крім того, "Динамо" зрівнялося з "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" після здобуття чемпіонства представило нову емблему, додавши третю зірку над гербом клубу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
110
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