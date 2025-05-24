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"Динамо" у статусі чемпіона України не змогло обіграти "Колос" на фініші УПЛ (відео)
Команда Олександра Шовковського завершила сезон чемпіонату України без жодної поразки.
"Динамо" зіграло внічию з "Колосом" у матчі останнього, 30-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 1:1.
"Біло-сині" відкрили рахунок на 31-й хвилині завдяки голу Олександра Піхальонка.
На старті другого тайму ковалівці відновили статус-кво у протистоянні – на 47-й хвилині точним ударом відзначився Олексій Сидоров.
Огляд матчу "Динамо" – "Колос"
Таким чином, "Динамо" (70 очок) завершило сезон УПЛ без жодної поразки.
Команда Олександра Шовковського ще минулого туру достроково стала чемпіоном УПЛ. "Біло-сині" здобули "золото" чемпіонату України 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21.
Київський клуб оновив рекорд за здобутими титулами УПЛ, відірвавшись за цим показником від донецького "Шахтаря".
Крім того, "Динамо" зрівнялося з "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.
"Колос" (36 балів) піднявся на дев'яту позицію турнірної таблиці УПЛ.