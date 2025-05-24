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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Динамо" у статусі чемпіона України не змогло обіграти "Колос" на фініші УПЛ (відео)

Команда Олександра Шовковського завершила сезон чемпіонату України без жодної поразки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Колос"

"Динамо" – "Колос" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" зіграло внічию з "Колосом" у матчі останнього, 30-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 1:1.

"Біло-сині" відкрили рахунок на 31-й хвилині завдяки голу Олександра Піхальонка.

На старті другого тайму ковалівці відновили статус-кво у протистоянні – на 47-й хвилині точним ударом відзначився Олексій Сидоров.

Огляд матчу "Динамо" – "Колос"

Таким чином, "Динамо" (70 очок) завершило сезон УПЛ без жодної поразки.

Команда Олександра Шовковського ще минулого туру достроково стала чемпіоном УПЛ. "Біло-сині" здобули "золото" чемпіонату України 17-й раз в історії та вперше від сезону-2020/21.

Київський клуб оновив рекорд за здобутими титулами УПЛ, відірвавшись за цим показником від донецького "Шахтаря".

Крім того, "Динамо" зрівнялося з "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.

"Колос" (36 балів) піднявся на дев'яту позицію турнірної таблиці УПЛ.

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