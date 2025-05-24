60-річний Борис Джонсон став батьком удев'яте: перше фото політика з донькою

Борис Джонсон з дружиною Керрі та спільною четвертою дитиною

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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі повідомили про народження доньки. Це четвертий спільний малюк для подружжя.

Радісну звістку Керрі Джонсон повідомила в Instagram сьогодні, 24 травня. 37-річна дружина Джонсона народила доньку, яку назвали Поппі Еліза Джозефін Джонсон. У дописі зазначено, що дівчинка з'явилася на світ ще 21 травня.

"Ласкаво просимо до нас, Поппі Елізо Джозефін Джонсон, яка народилася 21-го травня. Не можу повірити, яка ти гарна і крихітна. Почуваюся на сьомому небі від щастя. Ми всі абсолютно вражені. Не впевнена, що я спала хоч хвилину з моменту твого народження, оскільки не можу припинити дивитися на те, яка ти абсолютно прекрасна", - замилувала дружина Джонсона першими враженнями.

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Борис Джонсон з донькою

Керрі поділилася, що їхні старші діти - 5-річний Вілфред, 3-річна Ромі та однорічний Френк - доволі тепло сприйняли сестричку. Ба більше, родина відсвяткувала народження Поппі з піцою та напоями.

"Вілф, Ромі та Френк у захваті, особливо Ромі, яка дуже сильно бажала молодшої сестрички. Тепер несіть однакові сукні. Остання учасниця банди. Повернулися з пологового і настав час для коктейлів та піци з моєю крихіткою, яка дрімає на моїх колінах. Життя вже не може бути кращим", - зізналася дружина Бориса.

Діти Бориса Джонсона від дружини Керрі / © instagram.com/carrielbjohnson

Діти Бориса Джонсона від дружини Керрі / © instagram.com/carrielbjohnson

Донька Бориса Джонсона від дружини Керрі / © instagram.com/carrielbjohnson

Зазначимо, що Борис Джонсон став батьком дев’яти дітей від трьох різних жінок. Так, його теперішня дружина Керрі Джонсон, з якою вони уклали шлюб 2021 року, народила йому чотирьох нащадків — Вілфреда, Ромі, Френка і донечку Поппі. До цього Джонсон понад 25 років був у шлюбі з юристкою Мариною Уіллер, під час якого теж народилося четверо дітей. А ще одну доньку, Стефані, Джонсон має від позашлюбного зв’язку з арт-консультанткою Гелен Макінтайр. Попри бурхливе особисте життя, політик запевняє, що бере активну участь у вихованні своїх дітей.

Нагадаємо, нещодавно учасниця "Холостяка" Марина Голд також заявила про вагітність і показала свій округлий животик.

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