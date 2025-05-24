ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1990
Час на прочитання
2 хв

60-річний Борис Джонсон став батьком удев'яте: перше фото політика з донькою

37-річна дружина народила йому їхню четверту спільну дитину.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Борис Джонсон з дружиною Керрі та спільною четвертою дитиною

Борис Джонсон з дружиною Керрі та спільною четвертою дитиною

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі повідомили про народження доньки. Це четвертий спільний малюк для подружжя.

Радісну звістку Керрі Джонсон повідомила в Instagram сьогодні, 24 травня. 37-річна дружина Джонсона народила доньку, яку назвали Поппі Еліза Джозефін Джонсон. У дописі зазначено, що дівчинка з'явилася на світ ще 21 травня.

"Ласкаво просимо до нас, Поппі Елізо Джозефін Джонсон, яка народилася 21-го травня. Не можу повірити, яка ти гарна і крихітна. Почуваюся на сьомому небі від щастя. Ми всі абсолютно вражені. Не впевнена, що я спала хоч хвилину з моменту твого народження, оскільки не можу припинити дивитися на те, яка ти абсолютно прекрасна", - замилувала дружина Джонсона першими враженнями.

Борис Джонсон з донькою

Борис Джонсон з донькою

Керрі поділилася, що їхні старші діти - 5-річний Вілфред, 3-річна Ромі та однорічний Френк - доволі тепло сприйняли сестричку. Ба більше, родина відсвяткувала народження Поппі з піцою та напоями.

"Вілф, Ромі та Френк у захваті, особливо Ромі, яка дуже сильно бажала молодшої сестрички. Тепер несіть однакові сукні. Остання учасниця банди. Повернулися з пологового і настав час для коктейлів та піци з моєю крихіткою, яка дрімає на моїх колінах. Життя вже не може бути кращим", - зізналася дружина Бориса.

Діти Бориса Джонсона від дружини Керрі / © instagram.com/carrielbjohnson

Діти Бориса Джонсона від дружини Керрі / © instagram.com/carrielbjohnson

Діти Бориса Джонсона від дружини Керрі / © instagram.com/carrielbjohnson

Діти Бориса Джонсона від дружини Керрі / © instagram.com/carrielbjohnson

Донька Бориса Джонсона від дружини Керрі / © instagram.com/carrielbjohnson

Донька Бориса Джонсона від дружини Керрі / © instagram.com/carrielbjohnson

Зазначимо, що Борис Джонсон став батьком дев’яти дітей від трьох різних жінок. Так, його теперішня дружина Керрі Джонсон, з якою вони уклали шлюб 2021 року, народила йому чотирьох нащадків — Вілфреда, Ромі, Френка і донечку Поппі. До цього Джонсон понад 25 років був у шлюбі з юристкою Мариною Уіллер, під час якого теж народилося четверо дітей. А ще одну доньку, Стефані, Джонсон має від позашлюбного зв’язку з арт-консультанткою Гелен Макінтайр. Попри бурхливе особисте життя, політик запевняє, що бере активну участь у вихованні своїх дітей.

Нагадаємо, нещодавно учасниця "Холостяка" Марина Голд також заявила про вагітність і показала свій округлий животик.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1990
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie