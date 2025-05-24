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"Динамо" в статусе чемпиона Украины не смогло обыграть "Колос" на финише УПЛ (видео)
Команда Александра Шовковского завершила сезон чемпионата Украины без единого поражения.
"Динамо" сыграло вничью с "Колосом" в матче последнего, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 1:1.
"Бело-синие" открыли счет на 31-й минуте благодаря голу Александра Пихаленка.
На старте второго тайма ковалевцы восстановили статус-кво в противостоянии – на 47-й минуте точным ударом отличился Алексей Сидоров.
Обзор матча "Динамо" – "Колос"
Таким образом, "Динамо" (70 очков) завершило сезон УПЛ без единого поражения.
Команда Александра Шовковского еще в прошлом туре досрочно стала чемпионом УПЛ. "Бело-синие" завоевали "золото" чемпионата Украины 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21.
Киевский клуб обновил рекорд по завоеванным титулам УПЛ, оторвавшись по этому показателю от донецкого "Шахтера".
Кроме того, "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по количеству выигранных трофеев во внутренних турнирах в истории независимой Украины.
"Колос" (36 баллов) поднялся на девятую позицию турнирной таблицы УПЛ.