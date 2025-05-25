У КНДР почали арешти після провалу з есмінцем: Кім Чен Ин вимагає покарання

Перекинутий есмінець КНДР. / © Maxar

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Після інциденту зі спуском на воду нового есмінця у Північній Кореї затримано трьох відповідальних за будівництво корабля фахівців.

Про це повідомило Центральне інформаційне агентство КНДР.

Серед арештованих — головний інженер суднобудівного заводу в Чхонджіні Кан Чон Чхоль, керівник майстерні з будівництва корпусу Хан Кьон Хак та заступник адміністративного керівника Кім Йон Хак.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що на допит викликали й керівника заводу Хонг Кіл Хо, однак про його арешт наразі не йдеться.

Нагадаємо, інцидент стався минулого тижня — новий есмінець водотоннажністю 5000 тонн перекинувся на бік під час спуску на воду. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав подію “злочинною недбалістю” та пригрозив суворим покаранням для винних.

Він також заявив, що аварія “зганьбила гідність держави” та наказав завершити відновлення корабля до червневого засідання Трудової партії.

За офіційними даними, обстеження есмінця показало відсутність критичних пошкоджень, і ремонтні роботи наразі тривають за графіком.

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