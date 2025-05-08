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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Північна Корея запустила неідентифіковану балістичну ракету в бік Східного моря

Північна Корея запустила неідентифіковану балістичну ракету в бік Східного моря.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета

У четвер 8 травня 2025 року Північна Корея запустила неідентифіковану балістичну ракету в бік Східного моря, повідомили військові Південної Кореї.

Про це пише Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що зафіксував запуск, але не надав додаткових подробиць.

Востаннє Північна Корея запустила кілька балістичних ракет, які, ймовірно, були ближнього радіуса дії, 10 березня, коли Південна Корея та Сполучені Штати розпочали спільні весняні військові навчання.

Нагадаємо, днями диктатор РФ Володимир Путін підтвердив участь КНДР у війні. Зі слів Путіна, РФ "ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецпризначення", а також "шануватиме корейських героїв, які віддали життя за Росію".

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