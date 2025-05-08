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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Пакистан звинуватив Індію у загрозі для тисяч авіапасажирів — ЗМІ

Пакистанські військові повідомляють, що індійські удари поставили під загрозу життя тисяч авіапасажирів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пасажирський літак

Пасажирський літак / © pixabay.com

Коли Індія розпочала напад на Пакистан та Кашмір, що знаходиться під контролем Пакистану, рано вранці в середу за місцевим часом, у повітрі було 57 рейсів, повідомив військовий речник Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі.

Про це пише CNN.

“На той момент у повітрі було кілька рейсів, і життя тисяч пасажирів на них було під загрозою”, — сказав він.

Чаудрі сказав, що серед рейсів були літаки близькосхідних та східноазійських авіакомпаній.

У зверненні, яке транслювалося по державному телебаченню, Чаудрі поділився зображеннями із сайту відстеження польотів FlightRadar24, на яких видно кілька літаків у повітряному просторі Пакистану. CNN підтвердив, що на зображеннях видно три зміни напрямку невдовзі після 1 години ночі за місцевим часом у середу вранці.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Пакистану відповів на індійську атаку.

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