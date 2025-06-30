Окупант розстріляв зв’язаного українського полоненого: як покарають військового злочинця

Окупант Тужилов — єдиний, хто вижив з його підрозділу. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі / © СБУ

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СБУ повідомила про підозру російському окупанту, який розстріляв українського військовополоненого на Харківщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного військового РФ, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ під час повторного вторгнення рашистів на Харківщину у 2024 році. Невдовзі після вчинення воєнних злочинів окупант сам потрапив у полон до Сил оборони і наразі перебуває під вартою», — сказано у повідомленні.

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Йдеться про 36-річного громадянина РФ Сергія Тужилова, стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії країни-агресора. За матеріалами справи, зловмисник має дві судимості за розбій і наркоторгівлю.

Як встановило розслідування, Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу рашист разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон.

Задокументовано, що Тужилов особисто з табельного автомата здійснив постріл у потилицю зв’язаного українського воїна.

Крім цього, зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв «периметр» під час розстрілів.

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«Усі троє потерпілих загинули на місці внаслідок вогневого ураження з автоматичної зброї. За даними слідства, перед розстрілами рашисти катували полонених, прив’язавши їх до стовпів», — йдеться у повідомленні СБУ.

Під час нових боєзіткнень українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого як єдиного вцілілого взяли у полон.

У процесі слідчих дій правоохоронці встановили всі обставини злочинів фігуранта та його спільників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Тужилову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росія систематично вчиняє воєнні злочини як проти українських військових, так і проти мирного населення. Так, у березні з’явилася інформація про те, що в селі Козача Локня (Курська область) російські військові стратили українських військовополонених.

А у квітні в Мережі було оприлюднено відео, на якому окупанти розстрілюють чотирьох українських полонених поблизу села Пʼятихатки в Запорізькій області.

На початку травня російські загарбники розстріляли трьох полонених українських бійців, які виконували бойове завдання поблизу села Новопіль Волноваського району Донеччини.

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